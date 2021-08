ORSOLINI, Il Toro tenta l'affondo dopo due cessioni

Ieri Torino e Bologna si sono sentiti per discutere il futuro di Riccardo Orsolini, che piace molto al club di Cairo, ma anche alla Fiorentina. Adesso Vagnati, con l'imminente cessione di Lyanco e quella già avvenut di Meitè, ha gli strumenti finanziari per provare l’affondo. Ha proposto Verdi più soldi. In un primo tempo il Bologna sul nome di Verdi ha “tentennato” un po’, ma in queste ore ci sta pensando. Se dovesse rifiutarlo, i granata potrebbero investire 12 milioni. Lo scrive Tuttosport.