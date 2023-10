OLIMPICO, Sono solo 5mila i biglietti singoli venduti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola sottolinea come stasera all'Olimpico non ci sarà la presenza di pubblico da grande sfida. La politica dei prezzi di Lotito, unita alla partenza stagionale non esaltante, ha allontanato i laziali dallo stadio e oltre ai 30mila abbonati sono stati venduti soltanto 5mila tagliandi.

La prossima settimana arriverà il Feyenoord per la partita decisiva in Champions: molti tifosi sono costretti a scegliere. Lotito ha alzato i prezzi invece di incentivare l’affluenza popolare. Nel pre-partita verrà insignito Ivan Provedel con il premio intitolato a Felice Pulici.