OLIMPICO, Green pass e doppi filtri: come si entra

Dopo il primo test in occasione di Roma-Raja Casablanca, stasera si fa sul serio. Ritorna il campionato di Serie A con il pubblico sugli spalti. È un debutto a tutti gli effetti e il rischio che i piccoli disagi vissuti dai tifosi ai cancelli in occasione della prima partita con il Green Pass possano ripetersi, e anzi moltiplicarsi in virtù dei 24mila biglietti già venduti per Roma-Fiorentina (si gioca alle 20.45), è reale. Il sistema di sicurezza messo in campo dalla questura sarà imponente. Sarà replicato il modello adottato per le quattro partite degli Europei, in particolare per Ucraina-Inghilterra, con "doppi filtri e doppi controlli" proprio per evitare assembramenti ai varchi del prefiltraggio e consentire la lettura ottica del certificato vaccinale. La capienza dell'impianto è ridotta al 50 per cento. Il primo posto di controllo potrebbe essere anticipato, con delle transenne, all'altezza del ponte Duca d'Aosta, della Farnesina e in corrispondenza degli altri punti d'accesso allo stadio, ben prima dei cancelli del prefiltraggio. Accanto ai 500 steward ci saranno anche alcuni medici messi a disposizione della Roma nell'ottica di facilitare l'esame dei Green Pass, che vengono rilasciati anche a chi non è vaccinato ma risulta negativo al tampone eseguito a non più di 48 ore dall'incontro. Lo riporta La Repubblica.