OBIETTIVI, Ora il Bologna vuole blindare Dominguez

In casa Bologna la priorità è blindare Nicolas Dominguez. Le intenzioni dei rossoblù e del centrocampista argentino, in scadenza nel 2024, sono quelle di continuare insieme, ma prima ci si dovrà sedere ad un tavolo e a Casteldebole contano di poter vedere a breve l'agente del 24enne per proporgli un biennale per il suo assistito fino al 2026. Al momento non ci sono incontri fissati in agenda, ma la società non vuole aspettare troppo visto che la Fiorentina ha da tempo messo gli occhi su di lui dopo che si era parlato di Atletico Madrid l'anno scorso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.