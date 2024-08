NZOLA, La Fiorentina spera nella cessione definitiva

FirenzeViola.it

Mbala Nzola resta fuori rosa e in attesa di una sistemazione e come spiega La Nazione, la Fiorentina spera ancora di poter trovare una cessione a titolo definitivo. L'ex Spezia rientra tra gli esuberi da cedere in questo mercato estivo ma dopo qualche timido sondaggio da parte di club in zona salvezza, si muove molto poco. Il Lecce potrebbe aprire all'operazione solo in prestito con diritto di riscatto.