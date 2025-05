Nonostante la contestazione Commisso ha deciso, si riparte da Palladino e Pradè

Nonostante la contestazione di domenica sera, a meno di un clamoroso passo indietro del presidente la Fiorentina, comunque finirà questa stagione, si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato con Raffaele Palladino in panchina e con gli stessi uomini anche in dirigenza, gli uomini voluti dallo stesso presidente Rocco Commisso: il dg Alessandro Ferrari, il ds Daniele Pradè e il dt Roberto Goretti. La contestazione è stata dura e rumorosa, verso società e allenatore. I tifosi sono rimasti delusi da un salto di qualità che, nonostante una campagna acquisti che ha messo in mano a Palladino la squadra migliore dell'era Commisso, non è arrivato. La delusione dei tifosi aumenta nel vedere altre piazze simili alla Fiorentina che invece quello step in avanti lo hanno fatto, come l'Atalanta, entrata ancora una volta in Champions League, e il Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia.

Come riportato dal quotidiano TuttoSport, nel post partita ha preso parola solo Raffaele Palladino. Dalla società, anche il giorno dopo, non è arrivato nessun commento sulla contestazione. In ogni caso Commisso non pare intenzionato a fare passi indietro, anche perché la decisione sull’attuale tecnico è stata collegiale: la Fiorentina ripartirà da Raffaele Palladino, a cui è stato prolungato il contratto fino al 2027. Piuttosto il patron dovrà illustrare un progetto che, facendo di tutto per trattenere i migliori della rosa, vada oltre il "fare meglio della passata stagione".