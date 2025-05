Futuro viola, Il Corriere Fiorentino avvisa: ad ora non sono previste rivoluzioni

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene fatto il punto su quella che potrebbe essere la reazione della Fiorentina alla luce della contestazione andata in scena domenica allo stadio Franchi: l'annuncio sul futuro dell’allenatore, arrivato 24 ore prima del match di ritorno con il Betis, è lì a testimoniare la fiducia che la Fiorentina (Commisso in primis) mantiene nei confronti di Palladino, quanto a eventuali cambiamenti nel managment andrà tenuto a mente che dal suo arrivo Commisso non ha mai sollevato nessuno dirigente dai propri incarichi. Sul fronte degli allenatori basterebbe ricordare il rapporto instaurato con i predecessori di Palladino per accorgersi di come un cambio in panchina sia tutto da valutare.

«Il mio più grande errore è stato esonerare Iachini perché me lo chiedevano i tifosi» disse il presidente qualche anno fa- Domenica, al termine della sfida con il Bologna, società e proprietà, pur dispiaciute e in parte sorprese, non si sono espresse in merito alla contestazione, segno che ancora l’attenzione è orientata alla trasferta di Udine utile a capire quale sarà il piazzamento finale, ma anche che al momento non sono previste rivoluzioni nell’organigramma a dispetto del parere del tifo.