Dagli inviati Andrea Stramaccioni su Palladino: "Ha avuto difficoltà ma va lasciato lavorare. I viola stanno costruendo una grande squadra"

A margine dell'evento a Coverciano realizzato dalla Lega Serie B "lo sviluppo del talento: come favorire il passaggio dal settore giovanile al calcio professionistico" ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui anche Radio FirenzeViola, Andrea Stramaccioni. Queste le parole dell'ex tecnico dell'Inter, oggi commentatore tecnico per Dazn, su Raffaele Palladino: "Penso che Firenze sia una piazza difficile. La società sta costruendo una grande squadra, lo si vede dagli acquisti. Palladino ha avuto delle difficoltà nel trovare un filo conduttore a livello tattico.

Va lasciato lavorare perché è un allenatore giovane. Penso che la prossima stagione sia quella in cui ci farà vedere di aver trovato una dimensione importante per riportare Firenze dove merita, ovvero dove è arrivata negli ultimi anni con le tre finali. Credo sia il momento giusto per il salto di qualità".