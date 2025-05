Gudmundsson, riscatto in bilico: la viola potrebbe chiedere lo sconto

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su Albert Gudmundsson. Il suo riscatto è uno dei temi principali su cui la Fiorentina dovrà prendere una decisione. A pesare saranno l'aspetto tecnico, tra valore assoluto del giocatore e rendimento sul campo, e l'aspetto economico. Per lui, dopo aver speso 6 milioni per il prestito oneroso, i viola dovrebbero versarne altri 17 al Genoa. Una cifra tutt'altro che scontata per il club di Commisso che potrebbe chiedere anche uno sconto ai rossoblu. Arrivato come l'acquisto più importante, Gudmundsson non ha mai inciso con continuità a Firenze. Soprattutto a causa degli infortuni il numero 10 non è mai riuscito a trovare la condizione migliore.

I dubbi rimangono sul riscatto, il rischio però è vederlo esplodere con un'altra maglia. Nel momento cruciale della stagione, quando i giocatori decisivi vengono fuori, l'islandese non c'è mai stato. Gudmundsson ha estimatori in Premier League. Il giugno scadrà l'opzione di riscatto in favore della Fiorentina a 17 milioni. Se i viola non lo riscatteranno tornerà al Genoa e, se non arrivassero offerte maggiormente favorevoli, i rossoblu potrebbero decidere di ridiscutere i termini del prestito con i gigliati. Senza dimenticare il processo ancora in corso in Islanda.