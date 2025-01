Non solo Zaniolo: per il Corriere dello Sport, Fagioli è la priorità del centrocampo viola

Quattro giorni al termine del mercato e ancora tante operazioni da fare per la Fiorentina. Soprattutto a centrocampo, reparto da rinforzare il prima possibile. Lo scrive il Corriere dello Sport, che per la mediana torna forte sul nome di Nicolò Fagioli. In uscita dalla Juventus, il classe 2001 potrebbe essere un nome da ultime ore di mercato. I bianconeri vogliono monetizzare il più possibile e spingono quindi per un'uscita con prestito con obbligo (se non addirittura per una cessione definitiva); d'altro canto Pradè e i suoi gradirebbero un prestito con diritto. Nelle prossime ore ci saranno contatti più diretti e le due società potrebbero venirsi incontro, magari chiudendo sulla base di un prestito con obbligo condizionato al numero di presenze. In salita invece la strada che porta a Warren Bondo: il Monza fa muro e chiede circa 15 milioni, cifra in questo momento irraggiungibile per la Fiorentina.



Si cerca poi anche un attaccante: sfumato per il momento Stefanos Tzimas, centravanti greco classe 2006 del Paok Salonicco, in questo momento in prestito al Norimberga, ecco che la scorciatoia da ultimi minuti può essere rappresentata da Marko Arnautovic: il Corriere scrive che l'austriaco, esubero di casa Inter, ha aperto al passaggio a Firenze, ma vuole un contratto di almeno diciotto mesi a 2,5 milioni a stagione.