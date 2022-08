NIKOLAOU, Ramadani lavora per lui e Nastasic

Prosegue il mercato della Fiorentina per completare il reparto difensivo. Come riporta stamani La Nazione, il club viola incontrerà in giornata Fali Ramadani, importante procuratore macedone che da diverso tempo è al centro degli affari dei gigliati. Uno degli assi su cui si lavora riguarda lo Spezia: gli Aquilotti si aspettano l’offerta giusta per Dimitrios Nikolaou, difensore che la Fiorentina accoglierebbe volentieri essendo in crescita, affidabile e mancino (nel gioco delle coppie sarebbe il doppione di Igor). In cambio, ai liguri finirebbe Matija Nastasic, in parziale contropartita: si lavora per far quadrare le cifre.