NICO, L'infortunio non è grave. A rischio il rientro in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un infortunio rimediato con la sua nazionale argentina, una contusione che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo contro il Cile, la caviglia dell’ex viola Nico Gonzalez, passato recentemente in maglia bianconera, sembrerebbe non aver subito gravi danni. Se si scongiurano rischi per quanto riguarda lesioni o infortuni gravi, a rischio sarebbe invece la sua partecipazione al prossimo impegno con la nazionale argentina e il suo rientro in campionato rimane incerto.

Il club bianconero, come riporta Il Corriere dello Sport - Stadio, non potrà utilizzare la pausa per integrare le sue nuove ali d’attacco. Sì, perché oltre all’argentino, anche l’altro acquisto, Conceição, ha rimediato un infortunio, stavolta di natura muscolare.