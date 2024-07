NICO, È lui ora il sacrificabile per svoltare il mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante ad inizio estate Pradè in conferenza stampa parlò di una sua permanenza sicura al 99%, Nico Gonazalez potrebbe essere il giocatore da sacrificare sull'altare del calciomercato. Visto il difficile mercato in entrata, condizionato dalle alte richieste fatte dai club per i cartellini dei propri giocatori, servirà un'uscita importante e quello dell'argentino è il nome scelto dai dirigenti gigliati. L'anno scorso, per ammissione diretta dell'agente del classe 1998 Alessandro Moggi, la Fiorentina rifiutò un'offerta da oltre 40 milioni proveniente dalla Premier League.

Quest'anno, vista la scadenza del contratto più vicina, una stagione non esaltante, considerando le aspettative elevate, e il problema infortuni, un'altra offerta del genere non è scontata. A valorizzare l'esterno ex Stoccarda potrebbe essere la Copa America, soprattutto in caso l'Argentina riuscisse ad alzare il trofeo il prossimo 15 luglio a Miami contro la Colombia. Nico sta giocando una buona competizione e sta riportando su di sè gli occhi dei club di Premier League. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.