NEW SAINTS, Ecco i primi avversari dei viola in CL

La Nazione oggi in edicola analizza gli avversari della Fiorentina nell'esordio di domani sera al Franchi in Conference League. I viola affronteranno i New Saints, formazione gallese che disputa le sue gare interne a Oswestry, in Inghilterra. Il club britannico è nato nel 1959 e in massima divisione ci è arrivato solamente nei primi anni novanta. Nel 2000 invece la formazione biancoverde ha raggiunto il suo primo titolo nazionale. La svolta è arrivata nel 2003 grazie alla fusione con gli inglesi dell’Oswestry Town. Nonostante un valore di mercato di poco meno di 3 milioni, valore simile a quello del solo Terracciano, la Fiorentina non dovrà sottovalutare un avversario che, considerando le tre partite da recuperare, in campionato viaggia su ritmi da primo posto.

In Europa il sogno Champions è svanito presto per mano del Ferencvaros e pure l’Europa League è durata poco: ko contro il Petrocub. In Conference invece sono arrivato alla fase a girone unico dopo aver superato il Panevezys nel playoff. Oltre al capitano Redmond, i giocatori più interessanti sono l’esterno sinistro Bradley, 7 gol e 4 assist in questo avvio di stagione, l’inglese Williams, 3 gol in campionato, e il giocatore di maggior valore Declan McManus.