NAZIONE, Vlahovic e Sarri: quante sfide con la Roma

La Nazione, in edicola questa mattina, si concentra sulle figure di Dusan Vlahovic e Maurizio Sarri. Il serbo in estate è stato oggetto di desiderio della Roma, che ha offerto 25 milioni per il giovane attaccante (cifra poi rifiutatata dai viola). Ma gli interessi erano reciproci: Alla Fiorentina piacevano Spinazzola e Florenzi, anche se poi gli affari non sono andati in porto. Per quanto riguarda Sarri, invece, nelle ultime ore il tecnico sta lavorando alla risoluzione del contratto con la Juventus e i bookmakers si stanno sbizzarrendo sulla sua prossima panchina. Si può dire solo che la Roma ha sondato il terreno a causa dei risultati poco esaltanti di Fonseca, mentre per quanto riguarda i viola, Commisso sembra aver cancellato ogni possibilità di un cambio di allenatore con la riconferma di Iachini.