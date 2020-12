NAZIONE, Viola finalmente disperati. La reazione c'è

La notizia migliore della serata contro il Genoa - sottolinea stamani La Nazione - è la disperazione della Fiorentina. Finalmente. Per la prima volta una squadra consapevole della situazione in cui è precipitata, prosegue il quotidiano, e non è poco perché l'impressione di stallo mentale era disastrosa. Un passo in avanti nel senso di appartenenza: tutti insieme i giocatori viola hanno cercato di vincere e dopo la mazzata di Pjaca ha sfruttato ogni minuto per cercare di recuperare lo svantaggio. Ora ci sono quattro partite in cui restare in apnea.