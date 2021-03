NAZIONE, Quanti dubbi tra modulo, ruoli e priorità

"Modulo, ruoli e priorità. Quanti dubbi da risolvere". Così titola La Nazione stamane. Non si pensi a Iachini come l'allenatore che piazza il pullman davanti alla porta, le polemiche in merito al gioco del tecnico ascolano sono acqua passata. Ora si riparta dai 7 punti posti da Prandelli tra la Fiorentina e la zona retrocessione. Bisogna rigenerare quelli che ci sono - scrive il quotidiano - a iniziare da Amrabat, Biraghi e per certi versi anche Castrovilli. Magari togliendo dalla naftalina proprio quel Callejon anche lui voluto fortemente da Beppe. Perché chi è bravo deve giocare.