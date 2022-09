NAZIONE, Punto su difesa e Milenkovic: c'è Krastev

L'edizione odierna de La Nazione scrive delle condizioni fisiche di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina, scrive il quotidiano, salterà sicuramente le prossime due partite (RFS giovedì, Bologna domenica) prima di un nuovo controllo lunedì prossimo. Per la partita europea, Italiano avrà le scelte contate. Pronti a far coppia Quarta e Ranieri, potrebbe però toccare anche a Venuti adattarsi. Nel dubbio la società ha anche allertato Dimo Krastev: il 2003 bulgaro della Primavera, in teoria un mediano, si è allenato ieri con la prima squadra.