NAZIONE, Pulgar e Kouamè. Il Leeds chiama Firenze

La Fiorentina si prepara al mercato di gennaio. Tra le operazioni più importanti che potrebbero concretizzarsi, c'è quella che riguarda Pulgar e Kouamè. I giocatori non stanno trovando lo spazio desiderato e il Leeds ha bussato alla porta dei viola per richiedere informazioni. L'offerta del club inglese non potrà essere altissima, dal momento che entrambi hanno rappresentato per la Fiorentina due investimenti pesanti, per questo il club viola sta pensando a un prestito con diritto di riscatto. La formula del prestito dipenderà dalla disposizione economica del Leeds. Lo riporta La Nazione.