NAZIONE, Le responsabilità sono solo della proprietà

Su La Nazione si legge un'interessante riflessione a cura di Cosimo Zetti sulle polemiche conseguenti alla conferenza stampa di Rocco Commisso. Ve la proponiamo: «Basta polemiche, basta con i rancori e con i regolamenti di conti. Quello che è accaduto negli ultimi giorni non ci è piaciuto. I veleni servono solo a esacerbare gli animi e a peggiorare la situazione. Come scritto sullo striscione apparso davanti alla curva Fiesole, a questo punto, «le responsabilità sono solo della società e della proprietà». Non vorremmo, infatti, che quelle polemiche e quei veleni spostassero l’attenzione dall’unico vero obiettivo da perseguire: mettersi alle spalle due anni fallimentari e costruire una Fiorentina all’altezza del suo blasone. I nodi verranno presto al pettine. Dalla scelta dell’allenatore alla campagna acquisti, dalla programmazione alla chiarezza sui risultati da raggiungere. Calma e gesso, basta aspettare. La verità è che questa è stata la Fiorentina peggiore degli ultimi 15 anni: non lo dicono i giornalisti, lo dicono i numeri. Le critiche fanno parte del gioco, è il calcio, inutile girarci attorno. Aspre, velenose, pungenti. Ci sono e ci saranno sempre. Vanno accettate. La risposta migliore dovrebbe essere quella che viene dal campo, in questo caso del club, perché, come lasciava intendere lo striscione, adesso non ci sono più scuse: le responsabilità sono solo della società e della proprietà».