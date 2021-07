NAZIONE, Italiano: divertiamoci, ma chi sbaglia paga

La Nazione, in edicola stamani, analizza la concezione di gioco del nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano. Aggressività, ma anche pazienza nel giro palla, senza l’ossessione dell’attacco a tutti i costi. Bisogna trovare il varco giusto per infilarsi senza pietà, in verticale, per fare male davvero, uno strapiombo calcistico verso la porta che l’allenatore, dalla panchina, segue riuscendo con fatica a trattenere gli ululati di gioia.Il calcio è possesso dell’altro. Come un atto fisico è fatto di intensità e applicazione, i giocatori devono divertirsi durante la partita sapendo però che c’è un limite: chi sbaglia paga. E va fuori, come è successo a Ranieri, che ha provocato il rigore segnato dai dilettanti dell’Ostermunchen.