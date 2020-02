NAZIONE, Gli ex in coro: "A Udine sarà tutto finto"

Sulle pagine de La Nazione c'è un lungo approfondimento sul tema porte aperte/porte chiuse. Il quotidiano sente il parere di alcuni ex viola che sono tutti concordi: chiudendo le porte solo ad alcuni stadi il campionato viene falsato. Lo dice Moreno Roggi, presidente delle Glorie Viola: "La situazione era complicatissima, ma la soluzione più equa sarebbe stata quella di sospendere i campionati. […] Certo che c'è una differenza netta fra giocate con o senza pubblico, qualcuno sarà avvantaggiato e altri invece no". Si aggiunge Gianni De Magistris: "Il campionato sarà falsato e lo dico indipendentemente da chi trarrà dei vantaggi dall'assenza o presenza del pubblico". Oltre a Pasqual, che dice: "Capisco che questa non sia la soluzione ideale", c'è anche Giovanni Galli: "Mi sembra che la situazione sia ridicola. Non so trovare un altro aggettivo".