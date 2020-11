NAZIONE, Gelo con Iachini e rispunta Montella

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, uno scenario, quello intorno alla panchina della Fiorentina, da quiete in movimento, che fra mille punti interrogativi ha una soluzione che parte in vantaggio su tutte le altre: Montella è ancora sotto contratto fino a giugno 2021 e niente vieterebbe a Commisso di richiamarlo. Perché mai come in questo momento la posizione di Iachini è in bilico, nonostante la striscia degli ultimi tre risultati (due vittorie e un pareggio) non sia stata disastrosa: ma è l’atteggiamento ripetuto della squadra a preoccupare e in questi casi le leggi del calcio non fanno sconti.