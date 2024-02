NAZIONE, Gallo contro Ciro. Sfida anche per l'azzurro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo: "Gallo e Ciro, sfida azzurra". Lazio-Fiorentina sarà infatti anche la sfida tra i due bomber che si giocano una maglia per il prossimo Europeo. Entrambi, magari dopo aver accompagnato Fiorentina e Lazio in Europa, hanno l’obiettivo e l’ambizione di trasformarsi in leader e punti di forza dell’attacco dell’Italia che andrà a difendere il titolo di campione d’Europa.

Luciano Spalletti li segue ed è pronto a scommettere su di loro anche se il vantaggio di Immobile nei confronti di Belotti è concreto, il passaporto per l'Europeo ce l'ha praticamente già in mano. Discorso diverso per Belotti che a Firenze si gioca le sue chance per la chiamata azzurra. La soluzione per entrambi è segnare, fare gol e vincere.