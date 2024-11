NAZIONE, Domani sfida al passato tra Cutrone e Belotti

FirenzeViola.it

Domani, allo stadio “Sinigaglia”, la Fiorentina si troverà di fronte due ex attaccanti del suo recente passato: Patrick Cutrone e Andrea Belotti. Cutrone, in maglia viola tra il 2020 e il 2021, ha collezionato 5 gol in 34 presenze in un periodo complicato, caratterizzato dagli avvicendamenti in panchina tra Iachini e Prandelli. Ora al Como, l’attaccante sembra aver ritrovato fiducia, con 5 reti stagionali, anche se il digiuno dal gol dura ormai da un paio di mesi. Belotti, invece, ha salutato Firenze più di recente, dopo una parentesi deludente coronata da appena 4 gol, tra cui uno decisivo in Conference League contro il Club Brugge.

Arrivato al Como con grandi aspettative, è stato presto relegato in panchina, sorpassato proprio da Cutrone nelle gerarchie. Due “meteore” da non sottovalutare, come sottolineato da La Nazione.