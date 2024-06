NAZIONE, Commisso punta su Palladino ma torna negli US

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rocco Commisso ha lasciato Firenze e non risponderà alla Curva Fiesole che in un comunicato lo aveva tirato in ballo, sottolinea stamani l'edizione odierna de La Nazione. Chi pensava che potesse intervenire pubblicamente per tratteggiare gli scenari futuri si sbagliava, aggiunge il quotidiano che spiega come comunque il presidente abbia avuto modo di conoscere Raffaele Palladino venerdì sera, un incontro che ha lasciato sensazioni positive. Dovrebbero essere Daniele Pradè e Alessandro Ferrari a fugare dubbi e regalare certezze. Toccherà a loro anche sgombrare il campo - eventualmente - dalle voci insistenti che vogliono la società in vendita e prossima alla cessione.