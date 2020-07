NAZIONE, Chiesa&Gallo: un incrocio da 70 milioni

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla dell'incrocio di domani sera tra Federico Chiesa e Andrea Belotti, attaccanti e leader di Fiorentina e Torino che tuttavia stanno giocando in parte già con le valige in mano. Ottimisti e sognatori, immaginano che quella di domani dovrebbe essere l’ultima partita del Gallo, a Firenze. I ’freddi’, i disancatati da un mercato che dopo la presa di posizione di Commisso, sembrano avere già le idee chiare, sostengono che quella di domani potrebbe essere se non l’ultima, la penultima, domenica al «Franchi» di Chiesa. Il prezzo fissato da Commisso per Chiesa e da Cairo per Belotti è un punto in comune fra i due attaccanti. Proprio come il colore della maglia azzurra e la certezza che entrambi, all’Europeo della prossima estate saranno elementi chiave e titolari dell’Italia di Mancini. Chiesa e Belotti si possono trattare per una settantina di milioni. Forse qualcosa in meno ma è inevitabile pensare che nessuno dei due si muoverà da Firenze e da Torino per meno di 60 milioni.