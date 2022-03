NAZIONE, 1-1 con l'Hellas, bicchiere mezzo vuoto

Un primo tempo sprecato, una ripresa incoraggiante ma un pareggio che, ai fini della classifica, serve a poco. Così La Nazione commenta l'1-1 della Fiorentina contro l'Hellas Verona, pari che è un punto di riflessione per capire le ambizioni dei viola. La squadra di Italiano approccia bene e passa grazie ad un rinvio lungo di Terracciano che lancia Ikoné in campo aperto per un'azione che origina un rimpallo sfruttato alla grande da Piatek, a segno per il sesto gol con la maglia viola. La scintilla del pistolero non ha però seguito ed i padroni di casa subiscono il ritorno del Verona che pareggia con il rigore di Caprari e rischia nel finale di primo tempo di ribaltarla. La Fiorentina appare stordita: i viola migliorano nella ripresa coi cambi e sfiorano il colpo da tre punti con Torreira. Nel finale Italiano si gioca la carta Nico Gonzalez, preferito a Cabral nel ruolo di prima punta al posto di Piatek, ma il risultato non si sblocca ed il bicchiere dopo la prestazione di ieri appare mezzo vuoto.