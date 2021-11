NASTASIC, Quotazioni in rialzo per una coppia serba

In rialzo, come già anticipato ieri proprio su queste pagine web, le quotazioni di Matija Nastasic al centro della difesa viola per il difficile impegno di sabato pomeriggio in casa della Juventus cui è attesa la Fiorentina. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione, sottolineando come in quel di Coverciano le sperimentazioni non stiano mancando: ciò che emerge però è la concreta possibilità di avere una coppia tutta serba in difesa.