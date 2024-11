MOVIOLA, Sufficiente la direzione di gara di Eskas

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver arbitrato in questa stagione il Milan e la Juventus in Champions League e la nostra nazionale in Nations League, il norvegese Espen Eskas ieri ha diretto anche la Fiorentina. Una gara senza particolari insidie che il direttore di gara scandinavo ha arbitrato senza particolari difficoltà. I quotidiani oggi in edicola giudicano sufficiente la sua prova. 6 per La Gazzetta dello Sport, 6 per La Nazione e 6,5 invece per Il Corriere dello Sport-Stadio.

Giusto non fischiare rigore sul contatto in area cipriota tra Beltran e Pepe, come giusta è stata la decisione di ammonire, e non espellere, Parisi per l'intervento su Correia. L'esterno del Pafos infatti era distante dalla porta e, oltre a Parisi, aveva recuperato la sua posizione di difendente anche Mandragora.