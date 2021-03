MOVIOLA, Su Mancini condivisibile scelta di Calvarese

Ha fatto discutere la gomitata di Mancini ai danni di Ribery nel corso della gara di ieri sera tra Fiorentina e Roma. Calvarese ha tirato fuori il giallo per l'ex difensore dell'Atalanta, anche se in molti hanno gridato al rosso. i principali quotidiani sportivi, questa mattina, provano a dare una spiegazione alla scelta dell'arbitro. Il Corriere dello Sport scrive: "La Viola ha protestato (poco) per un colpo di Mancini su Ribery: il difensore giallorosso allarga sì il gomito destro, ma non carica mai la gomitata e non affonda, non è un gesto violento, al massimo imprudente. Condivisibile la decisione di Calvarese". Di simile avviso anche Gazzetta: "Nel caso di mancini la decisione è calibrata e il var non la modifica".