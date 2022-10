MOVIOLA, Nikolaou, rosso clamoroso: male Massa

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio troviamo l'analisi della direzione arbitrale da parte del fischietto Davide Massa di Imperia nella sfida di ieri tra Spezia e Fiorentina, a cura del moviolista Edmondo Pinna che - a livello di voto - assegna un 5 pieno al direttore di gara: brutta partita per l’internazionale Massa, che si perde un rosso diretto in campo che lo avrebbe visto anche un ragazzo direttamente dal live. Clamorosamente rosso il fallo di Nikolau su Cabral: a gamba tesa, piede a martello e tacchetti esposti, Massa - la cui valutazione è spesso sovraesposta - non fischia neanche fallo, pur essendo a pochi metri, ci pensa Paterna al VAR a richiamarlo. Trattenute reciproche fra Martinez Quarta e Nzola in area viola, il difensore prende il vantaggio, c’è la caduta, corretto non fischiare rigore. Ok la rete di Milenkovic: sull’angolo, salta senza fallo sia Nzola. Ok anche la rete di Nzola: c’è Kouamé che tiene tutti in gioco.