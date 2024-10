MOVIOLA, Gara da 6. Forse manca un giallo a Moreno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Viene giudicata bene, dai quotidiani in edicola, la prova del direttore di gara Sebastian Gishamer in Fiorentina-New Saints. Premiato con un 6 da tutti i giornali, l'arbitro conduce fino alla fine una partita senza situazioni complicate. Non ci sono grandi decisioni da prendere, ma le ammonizioni sventolate sono legittime. Forse, scrive La Nazione, ne manca una a Moreno per un intervento a "forbice", è l'unica circostanza dubbia di tutta la gara. Ma non è influente sul risultato, con la prova di Gishamer che raccoglie la sufficienza da tutti i quotidiani.