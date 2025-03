Moviola, Fabbri promosso dalla critica. Tutte corrette le decisioni di Fiorentina-Juve

vedi letture

Promossa a pieni voti la direzione di gara di Michael Fabbri in Fiorentina-Juventus. L'arbitro del Franchi viene ben giudicato nel suo operato da tutti i quotidiani in edicola, col Corriere dello Sport che scrive: "Partita complicata solo sulla carta: tranne un accenno di nervosismo nella seconda metà della ripresa (giallo per Ranieri e Weah), la sfida è filata via abbastanza liscia, Fabbri non ha avuto difficoltà a portarla a termine con 19 falli fischiati e cinque cartellini. Buona la collaborazione con gli assistenti", promuovendo con un 6,5 la sua prova, dove si specifica che le decisioni principali sono tutte corrette, come non assegnare il rigore di Koopmeiners su Pablo Mari, convalidare la rete di Gosens e annullare il 4-0 di Kean per fuorigioco.

Sufficienza precisa nel voto de La Nazione, che scrive: "Tutto facile in una partita che, salvo qualche episodio di nervosismo soprattutto a risultato acquisito, non ha avuto grandi sussulti. La Fiorentina ha di fatto dominato e sono stati pochi gli episodi controversi che ha gestito con personalità. Anche la distribuzione dei cartellini è apparsa giusta".

Semplice 6 anche per Tuttosport: "Conduce la gara con attenzione, al netto di qualche cartellino di troppo".