MOVIOLA, Di Bello da 4: gli episodi incriminati

Torino-Fiorentina ha fatto discutere soprattutto per l'arbitraggio di Di Bello. Spazio dunque alle moviole dei quotidiani che in linea di massima concordano tra di loro: Di Bello è andato malissimo. La Gazzetta scrive come l'episodio più grave sia il rigore non fischiato al Torino per fallo di Dragowski su Lukic, con un'interpretazione opposta rispetto al rigore dato contro i granata una settimana fa con il Benevento. La rosea considera una svista anche il giallo a Castrovilli, mutato in rosso poi dal VAR. Così come il rosso a Milenkovic è valutato eccessivo: non c'è la testata che Di Bello crede di vedere, solo un testa a testa. Il voto in pagella è 4. Interpretazione molto simile a quella del Corriere dello Sport, che definisce Di Bello una frana e sottolinea come la gestione della gara sia stata pessima. C'è poca equità nell'espulsione di Milenkovic.