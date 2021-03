MOVIOLA, Bene Guida. Un dubbio su Ibra-Pezzella

Di seguito la moviola della partita di ieri tra Fiorentina e Milan presente sui quotidiani odierni.

Gazzetta: "Guida se la cava, ci può stare convalidare il gol di Ibrahimovic al 9' nonostante la spallata su Pezzella, che nemmeno protesta se non per un presunto fuorigioco (che non c'è). Nulla da segnalare al 31', quando Ribery cade in area avversaria (accentuando parecchio) dopo un duello con Brahim Diaz: contattino con le gambe troppo leggero per un rigore. Tutto ok anche al 63', sul contrasto Caceres-Diaz in area viola".

Cor. Sport: "Non una partita facilissima, ma Guida la porta a casa. Regolare la posizione di Ibra sul gol dell'1-0, lascia dubbi la spinta su Pezzella: se l'arbitro avesse fischiato fallo, nessuno avrebbe potuto dire nulla. Leggero, poi, il contatto basso tra Ribery e Brahim Diaz: il francese fa un passo e poi cade in avanti, cosa che induce Guida a non fischiare. Infine, corretto non dare il rigore sul contatto, minimo, tra Caceres, che manca il pallone, e Brahim Diaz".