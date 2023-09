MINA, Atteso a breve il responso sulle sue condizioni

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sull'infortunio di Yerry Mina, ovvero la notizia che taliano non avrebbe mai voluto avere, visto e soprattutto che riguarda il reparto arretrato. Il centrale colombiano viola, dopo uno scatto si ferma di colpo, toccandosi la gamba sinistra. Gioco fermo e intervento dei sanitari, con l’ex Everton che mestamente lascia il campo con la golf car. Il giocatore rientrerà in Italia al più presto e saranno i medici viola a dare il responso. Si teme, però uno stop (da quantificare) che non si preannuncia breve.

Di fatto questo allontana il debutto in viola di Mina che sembrava anche destinato a un utilizzo almeno parziale già domenica. Inoltre, l’ormai certa assenza solleva un problema non secondario: il reparto dei centrali si assottiglia e gli effettivi diventano tre, incrementati dai giovani Comuzzo e Dalle Mura. Un reparto, dicevamo, che pareva dover subire una piccola rivoluzione dopo la cessione di Igor. Già, perché anche Martinez Quarta sembrava dovesse partire, destinazione Spagna, salvo poi rimanere a Firenze per mancati incastri. Fermando, di fatto, anche l’arrivo del suo sostituto, il difensore belga ex Bologna, Arthur Theate, in forza al Rennes.