MILENKOVIC, Rinnovo appeso ad un filo: il punto

Per la Fiorentina sembra essere davvero giunto il momento della separazione da Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da La Nazione, il serbo sente che è il momento giusto per un salto in avanti e con ogni probabilità non ci sarà un nuovo rinnovo di contratto con i viola che lo porterà dunque a salutare il gruppo in estate. Professionista serissimo, il classe '97 ha un accordo da tempo con il club per poter partire in caso di un'offerta congrua dopo che lo scorso anno ha prolungato senza esitare.