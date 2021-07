Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione è stato di Nikola Milenkovic il primo gol stagionale in una partita (anche se amichevole) ufficiale della gestione Italiano. Il difensore, infatti, ha aperto le marcature nel test di ieri contro l’Ostermunchen. Per Milenkovic rimane invece un rebus complicato la questione relativa al futuro.