MILAN, Emergenza in difesa: dubbio Calhanoglu

Il Milan sarà in netta emergenza sabato sera contro la Fiorentina, soprattutto nel reparto difensivo. Pioli deve fare i conti con l'emergenza infortuni, in un momento cruciale della stagione. In vista della gara m l'allenatore rossonero può al massimo sperare di recuperare Hakan Calhanoglu che ha assistito alla sfida col Torino dalla tribuna di San Siro, fermato da una lesione al muscolo ileopsoas. Pioli potrebbe puntare ancora su Paquetà, oppure cercare altre alternative. Ma il reparto a pezzi è la difesa: lunedì sera si sono fatti male Simon Kjaer e nel riscaldamento anche Mateo Musacchio. Sarà assente che Leo Duarte che a fine novembre si è operato per una frattura al calcagno. Ecco che potrebbe toccare ancora al classe '99 Matteo Gabbia che ha esordito nella scorsa gara con il Torino.