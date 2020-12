MERTENS, Almeno un mese out. Salta la Viola?

Il Mattino torna sull'infortunio di Dries Mertens: "Corsa contro il tempo per schierarlo contro la Juve in Supercoppa". Diagnosi: trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Prognosi: tre settimane tra riposo assoluto e inizio della rieducazione. Una corsa contro il tempo per la finale di Supercoppa contro la Juventus, a Reggio Emilia, il 22 gennaio. Nel migliore dei casi, il belga tornerà tra un mese. Nel migliore, perché c'è anche la possibilità che il Napoli decida di continuare a tenerlo a riposo. E la sua presenza nella partita in programma il 17 gennaio contro la Fiorentina diventa dunque molto improbabile.