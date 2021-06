MERCATO, Viola su Zappacosta. Su Dragowski...

La Fiorentina ha iniziato a dialogare con il Chelsea per capire i margini di manovra per riportare in Italia Davide Zappacosta. I Blues potrebbero farlo tornare in Serie A per circa otto milioni di euro, ma c'è anche la concorrenza dell'Inter. L'italiano sostituirebbe Pol Lirola che non ha mai fatto mistero di voler restare all'OM. Le cessioni non sono finite qui perché la Lazio con Sarri piomberebbe su José Callejon, ma solamente con la formula del prestito secco. In più i biancocelesti hanno messo nel mirino anche Pezzella e lo valutano 8 milioni, mentre i viola per chiudere ne vogliono minimo 10. Capitolo portiere: Dragowski rimane un punto fermo, ma se l'Inter dovesse fare un'offerta importante potrebbe partire. Cragno e Silvestri i nomi per sostituirlo. A riportarlo è La Nazione.