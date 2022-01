MERCATO, Viola ci prova per l'argentino Castellanos

Su La Gazzetta dello Sport è presente un focus su Valentin Castellanos, centravanti argentino classe 1998 che ha il gol nel sangue - si legge - e il cui colmo è non aver mai giocato in patria. Prima in Cile, poi in Uruguay, infine in America. Prossima tappa potrebbe essere l’Europa. È stato capocannoniere della Regular Season col New York City segnando 19 gol; ha poi marcato nelle tre gare dei playoff. Su di lui Marsiglia, Anderlecht, Feyenoord e West Ham, ma occhio anche alla Fiorentina e al Cagliari, che potrebbero accelerare già a gennaio. Il prezzo? Circa 12,5 milioni di dollari. Non è da escludere neppure il prestito con riscatto da pagare a giugno.