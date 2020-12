MERCATO, Varie le soluzioni in attacco. Piatek...

La prima operazione su cui porre attenzione in attacco, secondo La Nazione, è quella che porta a Scamacca. Il Genoa ha proposto alla Fiorentina una formula simile al prestito secco. Diversa la situazione per Caicedo e Llorente. Per il primo servono 7 milioni subito, per lo spagnolo si può invece parlare di un prestito. Sempre più difficili le piste che portano a El Shaarawy e Milik, mentre per Pavoletti e Zaza i viola potrebbero ragionare nella seconda parte del mercato invernale, quando Cagliari e Torino avranno deciso i sostituti. Per Piatek la Fiorentina ha una corsi preferenziale, dal momento che i contatti vanno avanti da ormai molto tempo.