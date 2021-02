MERCATO, Boa chiama Ribery. Sui serbi la Premier

Tuttosport di oggi dedica anche alcune righe al calciomercato della Fiorentina in vista della prossima stagione. Soprattutto quello in uscita: il contratto di Franck Ribery è in scadenza, e il francese sta valutando le continue chiamate dell'amico, ed ex compagno Boateng da Monza. Capitolo serbi: sia per il rientrante Nikola Milenkovic che per Dusan Vlahovic potrebbe invece prospettarsi un futuro in Premier League, dove hanno tanti ammiratori.