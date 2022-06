MERCATO, Dodo più vicino. I nomi in attacco

La Nazione, nel numero in edicola stamani, fa il punto sul mercato della Fiorentina: tre le situazioni da chiarire per i viola, la prima riguarda Dodo, con la trattativa con lo Shakhtar ben avviata da giorni; Pradè e Burdisso potrebbero arrivare ad alzare l'offerta arrivando ai 12 milioni, cifra che dovrebbe bastare al club ucraino per far partire l'esterno brasiliano; poi c'è la pista calda con l'Atalanta, un asse che coinvolge Pierluigi Gollini (in uscita da Bergamo) e Christian Kouame (rientrato a Firenze ma già con le valigie in mano), ma anche Matteo Lovato, su cui ci sono anche Salernitana e Bologna.

In attacco poi i nomi sono tanti: a completare il reparto con Arthur Cabral chi ci sarà? In rialzo le quotazioni di Piatek, mentre guardando fuori da Firenze Milan Djuric rappresenta l'alternativa low cost, Andrea Belotti è in stand by, Joao Pedro costa intorno ai 7 milioni e Andrea Pinamonti, di rientro all'Inter, continua a fare gola già da gennaio a Italiano.