MANDRAGORA, Recupero ok e rinnovo in programma

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto anche sulla situazione di Rolando Mandragora. Il centrocampista napoletano ha recuperato totalmente dall'infortunio al menisco del ginocchio sinistro rimediato lo scorso 3 ottobre durante la sfida contro i New Saints. Dopo essere tornato in campo contro il Genoa e aver giocato anche contro il Torino, l'ex Udinese adesso ha l'obiettivo di alzare il suo minutaggio in maglia viola. A livello contrattuale la scadenza è fissata per il 2026 ma nei prossimi mesi, come detto a Tuttomercatoweb.com dal suo agente Stefano Antonelli, potrebbe arrivare il prolungamento. Per adesso Mandragora rimane concentrato solo sul fare bene con la Fiorentina.