MAN, Spera in chiamata viola ma il Parma chiede troppo

La Fiorentina ha mollato Dennis Man per virare su altri obiettivi, ma secondo quanto riporta La Nazione l'esterno del Parma spera ancora in una chiamata da parte del club viola che aveva messo gli occhi su di lui soprattutto nelle scorse settimane. Troppo alta però la richiesta da 15 milioni da parte del club ducale, tanto più dopo l'infortunio che terrà il giocatore lontano dai campi probabilmente per un mesetto. Per quanto riguarda Arnautovic, sempre secondo il quotidiano un eventuale affare per l'attaccante non escluderebbe il maxi investimento su Tzimas.