MAGGIORE, Non so quanto resterò allo Spezia

Giulio Maggiore, spezzino e capitano dello Spezia, è stato accostato nel recente passato alla Fiorentina. Il centrocampista bianconero ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo rapporto con la squadra e con la città: "Prima mi chiamavano Giulio quando mi incontravano per strada, ora capitano e fa un certo effetto. Sono cresciuto in Curva Ferrovia e questo passaggio dagli spalti al campo è stato incredibile. Per me il Picco vale San Siro. Un giorno vorrei tornare in curva, domenica da squalificato ci avevo pensato, ma evito per il Covid". Poi parlando del futuro: "Tra le altre cose, devo migliorare il mio inglese anche per parlare con i Platek. Non so quanto resterò qui, ma di sicuro ogni anno è stata una crescita e poi a La Spezia si vive bene".