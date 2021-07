M. QUARTA, Studia la Fiorentina in live streaming

Ancora in vacanza dopo la conquista della Coppa America con l’Argentina, Pezzella e compagni faranno rientro in Italia nella prima settimana di agosto. In pratica, si uniranno al gruppo tra una decina di giorni. Vincenzo Italiano, al termine delle due settimane di lavoro a Moena, concederà delle ore di riposo ai suoi giocatori ed in questo lasso di tempo il gruppo tornerà al completo, col ritorno anche di Castrovilli e Pulgar. Lucas Martinez Quarta, intanto, ha osservato da vicino il gioco del nuovo allenatore e dei compagni, collegato in streaming con la Val di Fassa in occasione dell’amichevole con io tedeschi dell’Ostermunchen. Lo scrive La Nazione.